30 % نمو أعداد المواطنات لدى "فلاي دبي" خلال عامين

دبي في 28 أغسطس / وام / شهدت فلاي دبي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة على مدار العامين الماضيين، حيث نمت أعداد المواطنات بنسبة 30% في عام 2025 مقارنة بعام 2023.

واحتفلت فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية 2025، لافتة إلى أن هذه المناسبة تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المجتمع ومستقبل قطاع الطيران.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي إن يوم المرأة الإماراتية هو إحتفاء بالإنجازات اللافتة التي حققتها المرأة الإماراتية ومساهماتها القيّمة في المجتمع وسوق العمل، ونستمد الإلهام من رؤية قيادتنا، ونبقى ملتزمين بتوفير بيئة عمل تزدهر فيها المرأة، وتواصل فيها لعب دور محوري في قصة نجاحنا.

