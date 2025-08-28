"سيدات أعمال أبوظبي": يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لتجديد الفخر والاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / قالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي إن يوم المرأة الإماراتية يُجسّد مناسبة وطنية لتجديد الفخر والاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات، التي رسخت حضورها المتميز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ميدان ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت اليوم قوة محركة للتنويع الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن المرأة الإماراتية أظهرت إصراراً على أن تكون شريكاً رئيسياً في التنمية، من خلال تأسيس وإدارة شركات ناجحة، وابتكار حلول عملية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، ونحن في مجلس سيدات أعمال أبوظبي نؤمن بأهمية هذا الدور، ونعمل على تمكين المرأة الإماراتية من خلال المبادرات والبرامج التدريبية والفرص الاستثمارية التي تفتح أمامهن آفاقاً جديدة للنمو والتوسع".

وأشارت إلى أن هذا اليوم، يعكس بما يحمله من رمزية وطنية، الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والجهود المباركة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي أولت المرأة كل الدعم والثقة، لتكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين النجاح، وترسيخ ثقافة الأعمال القائمة على المساواة والتكامل، وبناء مجتمع أكثر شمولية وتنافسية.