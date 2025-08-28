"الاتحادية للضرائب": المرأة الإماراتية نجحت في تطوير العمل الضريبي

دبي في 28 أغسطس/ وام / نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من الفعاليات احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية بمشاركة عدد كبير من موظفات الهيئة؛ من بينها المنتدى النسائي السنوي، وجلسة حوارية استضافت نساء إماراتيات من جميع الأعمار ومناحي الحياة لاستعراض قصص نجاحِهنَّ وتميُّزِهنَّ، كما تم تنظيم فعالية قائمة طعام تراثية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة تعزيز سياساتها للمحافظة على التوازن الوظيفي بين الجنسين الذي نجحت في تحقيقه منذ انطلاقتها قبل أكثر من 8 سنوات، تعزيزاً لمساهمتها في بناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الريادي في مسيرة التنمية الوطنية عبر مُساهماتها الفعَّالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام " رسالتنا في هذا اليوم أن تمكين المرأة ليس مجرد مُبادرة، بل هو نهج راسخ نستلهمه من قيادتنا الرشيدة، ونترجمه في الهيئة إلى واقع ملموس عبر منح الفرص للموظفات للقيادة والإبداع والمُساهمة في صنع المستقبل.

وأضاف أن المرأة الإماراتية نجحت في القيام بدور محوري في تطوير العمل الضريبي، ونفخر بأن فريق عمل الهيئة يضم حالياً 327 موظفة مواطنة في جميع قطاعات العمل، وفي مختلف المستويات الوظيفية، بما يقدر بنحو 45% من إجمالي عدد العاملين.