مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: نواصل تمكين المرأة لتعزيز استقرار الأسرة ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

الشارقة في 28 أغسطس / وام / أشاد مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها الفاعل في كافة ميادين الحياة، مؤكدا أن هذا الدعم الاستثنائي كان حجر الأساس في الإنجازات الرائدة التي حققتها وجعل منها شريكا محوريا في مسيرة التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، أكدت الشيخة موضي الشامسي رئيس مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية ترسخ الدور الجوهري الذي تضطلع به ابنة الوطن في بناء أسرة قوية تُشكّل نواة مجتمع متماسك ومستقر، مشيرة إلى أن الإنجازات التي سطرتها المرأة الإماراتية هي ثمرة مباشرة للدعم الكبير والثقة العميقة من القيادة الرشيدة، حيث أثبتت جدارتها وقدرتها الفائقة على القيادة والعطاء سواء داخل محيط أسرتها أو في مختلف ميادين العمل العام.

وشددت على أن المرأة، بوعيها العميق وإحساسها العالي بالمسؤولية، أسهمت في ترسيخ قيم الاستقرار والتلاحم المجتمعي، مؤكدة التزام المؤسسة الراسخ بمواصلة مسيرة تمكينها لرسم ملامح مستقبل أسري أكثر قوة واستدامة.

ووصفت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي، يوم المرأة الإماراتية بأنه مناسبة وطنية تجسد إيمان الدولة العميق بقدرة المرأة على صناعة الفرق في المشهد الثقافي، مشيرة إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسهم في بناء نموذج ثقافي رائد تقف المرأة الإماراتية في طليعته فكراً وإبداعاً وريادة.

وأكدت أن المرأة اليوم ليست مشاركة فقط في الحراك الثقافي بل هي صانعة لمستقبله بما تملكه من وعي ومعرفة وتمسّك بالهوية، وقالت إن المكتب الثقافي ملتزم بمواصلة تمكينها لتظل حاملة رسالة قيادة تؤمن بأن الثقافة هي حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكدت الدكتورة أسماء حسوني مدير المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن يوم المرأة الإماراتية يجسّد المكانة المشرّفة التي وصلت إليها ابنة الوطن باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية وشريكاً فاعلاً في ترسيخ ريادة الدولة عالميا، حيث تركت المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة بصمات خالدة في ميادين العطاء والعمل لتكون نموذجاً عالمياً في التمكين وقدوة في الإخلاص والمثابرة والعطاء، كما لعبت دوراً محورياً في مجال الإعلام وصياغة الرسائل الهادفة التي تسهم في توعية المجتمع وتعزيز قيمه الأصيلة مما يلقي على عاتق المؤسسات مواصلة دعمها وتمكينها احتفاءً بمسيرتها ووفاءً لعطائها.

وقالت هنادي اليافعي مدير مؤسسة سلامة الطفل، إن يوم المرأة الإماراتية يعد شاهداً على ما حققته ابنة الوطن من منجزات رائدة جعلتها عنواناً للعطاء والمسؤولية بفضل الرؤية الاستثنائية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع الداعمة لمسيرة المرأة والأسرة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تجاوز التحديات وصناعة التحوّل الإيجابي أينما كانت لتبقى شريكا أصيلاً في بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة؛ وأكدت على أهمية دورها المتجدد في توجيه الأجيال وتقوية نسيج الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكا.