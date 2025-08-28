جمعية بيت الخير تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 28 أغسطس/ وام / احتفت جمعية بيت الخير بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" تأكيداً على التزامها بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف جوانب العمل الخيري والإنساني حيث يشكّل العنصر النسائي 35,3 بالمئة من العاملين في الجمعية ويشغلن 53,6 بالمئة من المناصب القيادية.

وأكدت حليمة الظنحاني مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع في الجمعية أن المرأة الإماراتية كانت وستظل عنصراً محورياً في دفع مسيرة الخير والمبادرات المجتمعية.

وأعربت عن فخرها في "بيت الخير" بوجود فريق نسائي متميز يساهم بقيادة المشاريع وتحقيق أثر ملموس في خدمة المجتمع ويجسّد روح القيادة والمسؤولية والتميز فالمرأة في "بيت الخير" ليست مجرد عنصر مساهم بل هي ركيزة أساسية في صنع القرار وتنفيذ البرامج الخيرية بكفاءة واحترافية.

وأضافت أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بتطوير قدرات العنصر النسائي من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مبتكرة بهدف تعزيز مهارات القيادة والإدارة والمبادرة المجتمعية.