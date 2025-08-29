شراكة بين "الاقتصاد والسياحة" ومجمّع دبي للعلوم لتعزيز حماية الملكية الفكرية

دبي في 29 أغسطس/ وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، مذكرة تفاهم، مع مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.

وقّع المذكرة، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، من جانب الوزارة سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب مجموعة تيكوم مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية إلى توفير الدعم القانوني والفني للشركات القائمة في مجمّع دبي للعلوم ومجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، بما يسهم في ترسيخ بيئة حاضنة للإبداع وتحفيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

ويأتي التعاون في إطار جهود الوزارة نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وبما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في الابتكار والإبداع، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار.

وبموجب المذكرة، تتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة ومجمّع دبي للعلوم لتنظيم حملات توعية وورش عمل متخصّصة ودورات تدريب لرفع الوعي بالملكية الفكرية، فضلاً عن إطلاق مبادرات تهدف إلى تزويد المبتكرين بالدعم اللازم لحماية اختراعاتهم وتسويقها في الأسواق المحلية والعالمية.

وستسهم هذه الشراكة في الترويج لبراءات الاختراع المسجّلة، عبر التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.

وستوفر الوزارة خدمات استشارية فنية وقانونية لأصحاب الشركات القائمة في مجمّع دبي للعلوم ومجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم.

وتشمل هذه الخدمات تسريع وتيرة إجراءات تدقيق وتقييم طلبات براءات الاختراع الموْدعة لديها، والترويج للبراءات المسجلة لدى الشركات المحلية، وربطها بفرص استثمارية عبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأكد سعادة عبدالرحمن المعيني، حرص الوزارة على تطوير منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات حماية الملكية الفكرية، من خلال الشراكة مع مجمعات الأعمال الرائدة في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وبناء شبكة تعاون فعّالة مع مختلف شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان حماية حقوق المبدعين والمخترعين داخل الدولة، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية تواكب متطلبات النمو في نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.

وقال إن المذكرة مع مجموعة تيكوم تتيح تقديم الدعم القانوني والفني لأصحاب الشركات ضمن مجمّعات الأعمال التابعة لها، والمساهمة في تسريع فحص طلبات براءات الاختراع وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للابتكارات الوطنية.

من جانبه، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، أنّ حماية الملكية الفكرية هي من الخطوات الضرورية لتحفيز الابتكار، حيث تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين الطاقات المبدعة، ما يسهم في استقطاب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن الهدف من الشراكة مع الوزارة هو تعزيز أنشطة البحث والتطوير بشكل ملحوظ ودعم وتنمية المواهب المحلية التي تسهم في التوصّل إلى ابتكارات ذات أثر عالمي، وذلك في ظل الحرص من خلال مجمّعاتنا المتخصّصة والرائدة على استقطاب ذوي المواهب الاستثنائية للإسهام في مسيرتنا الطموحة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

ويهدف التعاون إلى دعم جهود دولة الإمارات في تحويل الابتكارات إلى منتجات اقتصادية ذات جدوى، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال القائمة على المعرفة.

ويأتي ذلك في ظل نمو نشاط تسجيل براءات الاختراع بالدولة، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 1221 براءة اختراع خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام 2025، مقارنةً بـ 466 براءة في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما استقبلت الوزارة 2430 طلباً جديداً لتسجيل براءة اختراع خلال الفترة نفسها من العام الجاري، مقارنة بـ 1996 طلباً خلال الفترة المقابلة من عام 2024، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي والمؤسسي بقيمة حماية الملكية الفكرية كأحد محركات الاقتصاد الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع دبي للعلوم يوفر منظومة علمية متكاملة لأكثر من 500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك "أسترازينيكا" و"بيجين" و"فايزر"، والتي يعمل فيها 6500 خبير متخصّص في قطاعات علوم الحياة والطاقة والبيئة.

وتقدّم هذه الوجهة الرائدة مجموعة واسعة من المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والمختبرات الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEED" ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية المتكاملة بأعلى المعايير.

ويُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.