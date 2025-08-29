فوز سينر وشفيونتيك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 29 أغسطس/ وام/ شهدت منافسات الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والبطولة الرابعة والأخيرة للبطولات الكبرى حسب الترتيب الزمني لبطولات الموسم، مواصلة حامل اللقب والمصنف الأول الايطالي جانيك سينر تألقه في البطولة بعد بلوغه الدور الثالث عقب الفوز على الأسترالي اليكسي بوبيرين بثلاث مجموعات دون مقابل 6-3، و6-2، و6-2.

وفي أبرز المواجهات فاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث على البريطاني جاكوب فيرنلي بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و6-4، و6-4، ليبلغ الدور الثالث، وتأهل الأسترالي اليكس دي مينور المصنف الثامن بعد فوزه على الياباني شينتارو موتشيزوكي 6-2، و6-4، و6-2.

وبلغ الأمريكي تومي بول المصنف الرابع عشر الدور الثالث بعد فوزه على البرتغالي نونو بورغيتس بثلاث مجموعات لمجموعتين 7-6، و6-3، و5-7، و5-7، و7-5.

كما فاز الكازاخستاني الكسندر بوبليك على الأسترالي تريستان سكولكيت بثلاث مجموعات دون مقابل 6-3، و6-3، و6-3، ليتأهل إلى الدور الثالث.

وضمن منافسات السيدات، واصلت البولندية ايغا شفيونتيك المنصفة الثانية تألقها في البطولة بعد فوزها بصعوبة على الهولندية سوزان لامنس بمجموعتين لمجموعة 6-1، و4-6، و6-4، لتبلغ الدور الثالث، كما فازت الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين 7-6، و6-2.

وفازت الأمريكية أماندا انيسيموفا المصنفة الثامنة على الاسترالية مايا جوينت بمجموعتين 7-6، و6-2، لتتأهل إلى الدور المقبل.