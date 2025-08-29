“دراجون أويل” و"مجموعة الأمل" العراقية تعززان التعاون في قطاع النفط والغاز

دبي في 29 أغسطس/ وام/ وقّعت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” التابعة لحكومة دبي، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سهول السلام للخدمات النفطية إحدى شركات مجموعة الأمل العراقية، وذلك في المقر الرئيسي للشركة بدبي.

وقّع المذكرة من جانب دراجون أويل، المهندس فريد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو بالنيابة عن المهندس عبدالكريم المازمي الرئيس التنفيذي بالإنابة، فيما مثّل الجانب العراقي محمد السوداني رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز بما يشمل الخدمات الفنية والهندسية، والمشتريات، وأعمال الإنشاءات، ودعم العمليات التشغيلية، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الحقول النفطية الواعدة ومشاريع مستقبلية أخرى، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الوطنية في جمهورية العراق الشقيقة.