شرطة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتكرم المتميزات

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين"، مثمنة الإنجازات الريادية التي حققتها الإماراتية في مسيرة العمل الوطني بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وأهمية دور المرأة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من مستقبل هذا الوطن وشريكا أساسيا في بناء حاضره.

وثمن اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة، مؤكدًا اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، مشيدًا بإنجازاتها المتميزة على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

وكرم مدير قطاع المالية والخدمات، سعادة مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة أسماء سليمان العزري المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئة الرعاية الأسرية، تثمينًا لجهودهما البارزة وإسهاماتهما المتميزة في دعم مسيرة تمكين المرأة.

كما كرم المنتسبات المتميزات اللاتي كان لهن دور بارز وأثر إيجابي في تطوير العمل الشرطي من العنصر النسائي بشرطة أبوظبي، حيث سلّمهن شهادات تقدير وهدايا تذكارية، تثمينًا لجهودهن المخلصة وإسهاماتهن المبتكرة في تطوير الأداء الشرطي وترسيخ دورهن الريادي في خدمة الوطن، بما يعكس اعتزاز شرطة أبوظبي بما حققته ابنة الإمارات من إنجازاتها على المستويات كافة.

وشمل التكريم المتميزات من المتطوعات في مبادرة “كلنا شرطة” عرفانًا بدورهن الفاعل في تعزيز الأمن ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية.

كما نظمت مديرية شرطة منطقة العين فعاليات اجتماعية وترفيهية في يوم المرأة الإماراتية تجسيدًا لدور ومكانة المرأة الريادي في المجتمع، وانعكاسًا لجهودها المتميزة في مختلف المجالات، ومسيرتها القيادية في العمل الشرطي والأمني.

حضر الاحتفال العميد سعيد حميد حمد الظاهري مدير مديرية شرطة منطقة العين بالإنابة وعدد من الضباط والقيادات النسائية والشركاء، فيما تم تكريم إدارة المرور والدويات الأمنية منطقة العين ومركز شرطة زاخر بمديرية شرطة منطقة العين وعدد من الموظفات المتميزات عرفانًا بجهودهن المخلصة وإنجازاتهن في دعم مسيرة التميز المؤسسي، ودورهن في تقديم خدمات نوعية تسهم في رفع كفاءة العمل الشرطي.

وشارك فريق الفعاليات والشراكات بمديرية شرطة المناطق الخارجية في احتفالية يوم المرأة الإماراتية التي نظمتها بلدية أبوظبي – مركز التواجد البلدي “منطقة ربدان”، والذي يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية على مدى خمسة عقود، فيما كرمت بلدية أبوظبي - مركز التواجد البلدي المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي وفريق العمل، تقديرًا لمساهماتها القيمة ومشاركتها المتميزة التي عكست الصورة المشرقة للعنصر النسائي الشرطي.