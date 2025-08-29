هيئة أبوظبي للتراث تشارك في "معرض الصيد والفروسية"

أبوظبي في 29 أغسطس / وام / تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وذلك بصفتها شريكاً تراثياً للحدث الذي يقام خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، انطلاقاً من دورها في المحافظة على القيم التراثية وترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع، والحرص على التعريف بثقافة الإمارات وموروثها الأصيل أمام زوار المعرض من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم الهيئة خلال المعرض تجربة تراثية متميزة للزوار عبر جناح يضم مجموعة من المنصات والأركان، منها ركن الأزياء التراثية الذي يحتفي بجماليات وأصالة الزي الإماراتي.

وإيماناً بأهمية استدامة التراث، توفر الهيئة منصة حيوية لرواد الأعمال الإماراتيين الذين استلهموا مشاريعهم من البيئة المحلية، حيث يحتضن الجناح عدداً من المشاريع المبتكرة القائمة على خيرات شجرة النخيل والتمور، ويقدم رواد الأعمال منتجاتهم التي تحول التراث إلى سلع عصرية ذات قيمة اقتصادية وثقافية.

ويعرف الجناح بأهم البرامج والفعاليات التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث ومنها مهرجان الظفرة التراثي، حيث يضم الجناح ركناً يأخذ الزوار في جولة افتراضية إلى مهرجان الظفرة العريق لاستكشاف تفاصيله الغنية من مسابقات وفعاليات، مع إمكانية التسجيل للمشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير، كما خصصت الهيئة مساحة لبرنامج شاعر المليون، للاطلاع على كل ما هو جديد في الموسم الثاني عشر من البرنامج.

ويعد المجلس ركناً أساسياً في جناح هيئة أبوظبي للتراث، بوصفه عنصراً من عناصر البيت الإماراتي التقليدي، إذ يمثل جانباً مهماً وأصيلاً من الحياة اليومية في البيئة الإماراتية بمختلف مناطقها، ويسهم في تقديم تجربة متكاملة للزائر.

وبهدف إشراك أجيال المستقبل، تنظم الهيئة أيضاً مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال، لتعريفهم بتراث الإمارات الأصيل، وتعزيز ارتباطهم به، وترسيخ مكانته في نفوسهم، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.