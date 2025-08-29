جمارك دبي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 29 أغسطس / وام / احتفلت جمارك دبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار “يداً بيد نحتفي بالخمسين”، وذلك في أجواء جسدت قيم التمكين والاستدامة بمشاركة موظفات الدائرة.

وأكدت مريم خليفة الشامسي، رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن هذا التمكين ساهم في وصولها إلى مناصب قيادية أثبتت فيها جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت بالدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهودها في دعم المرأة عبر مبادرات ومشاريع إستراتيجية عززت مكانة الإمارات عالمياً في ملف تمكين المرأة، مؤكدة أن كلمات سموها “تمكين المرأة الإماراتية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية” تمثل نبراساً يضيء طريق التقدم.

وأوضحت الشامسي أن دور المرأة لا يقتصر على الإنجاز المهني بل يمتد إلى دورها المحوري في الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، لافتة إلى أن القيادة العليا في جمارك دبي توفر بيئة عمل إيجابية وتنفيذ مبادرات تواكب عام المجتمع وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وتضمن الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي جلسة حوارية بعنوان “صانعات القادة” قدمها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي “الشيخ الأخضر”، تناول فيها مفاهيم القيادة وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع مع إبراز دور المرأة في صناعة الأجيال، فيما أدارت النقاش الإعلامية الإماراتية ميثاء إبراهيم.

كما شهدت الفعالية تكريم الرعاة والمشاركين وفقرة عزف موسيقي قدمتها العازفة الإماراتية مريم الشالوبي على آلة القانون، تلتها إطلالة فنية لعرض أزياء من دار المنصوري، إضافة إلى فقرة “عرس الإمارات” وسحوبات على جوائز قيّمة.