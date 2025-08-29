هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع شركائها بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام تحت شعار “ يدا بيد نحتفي بالخمسين”، مشيدة بالإنجازات الريادية التي حققتها المرأة الإماراتية في مسيرة العمل الوطني بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، مؤكدة أهمية دور المرأة واعتبارها جزءً لا لايتجزأ من مستقبل هذا الوطن وشريكًا أساسيًا في بناء حاضره.

وثمن سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في تحقيق منجزات ريادية وتعزيز مكانتها وتمكينها في خدمة الوطن العزيز، مؤكدًا اهتمام الهيئة بتمكين المرأة الإماراتية ودعمها وتعزيز دورها في مختلف المجالات الحيوية داخل الهيئة وخارجها.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى “ أم الإمارات”.

وكرم سعادة وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي مجموعة من الإماراتيات المحترفات من مدربات الغوص في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومجموعة من الغواصات الإماراتيات من مختلف الجهات على مستوى الدولة، مشيدًا بجهودهن المتميزة واللاتي تمكن من قيادة العمل البيئي بشجاعة وإصرار في "حدائق أبوظبي المرجانية" لزراعة آلاف القطع المرجانية؛ ليُسهمن في صون الموائل البحرية وبناء مستقبل مستدام.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني وعرض فيديو لمبادرة مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والتي جرى إطلاقها تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية وتركز على تطوير حدائق أبوظبي المرجانية ، بقيادة مجموعة من غواصات الهيئة، وبالتعاون مع مجموعة من المتطوعات الغواصات الإماراتيات من مختلف الجهات على مستوى الدولة، كما تم عقد جلسة لقصص النجاح الملهمة بعنوان “المرأة الإماراتية بين الطموح والتحديات”.

وفي نهاية الحفل افتتح سعادة مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني المعرض المصاحب لفعالية يوم المرأة الإماراتية والذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الهيئة، ويستعرض مجموعة من مشاريع أصحاب الهمم، وتخلله عقد ورش تعليمية عن الزهور والطباعة الفنية، فيما تأتي مشاركة أصحاب الهمم في الفعالية ضمن اهتمام الهيئة بتنفيذ المبادرات التي تجسد أهداف عام المجتمع 2025 و ضمن اهتمامها بتعزيز الدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتمكينهم من تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المجالات.