"كهرباء دبي": 20.4% نمو طلبات توصيل الكهرباء التجارية عبر خدمة "الناموس" خلال النصف الأول

دبي في 29 أغسطس /وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، عن ارتفاع عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع التجارية من خلال خدمة الناموس بنسبة 20.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان صحفي اليوم، إن عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع وصل إلى 4,809 طلبات خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2,198 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2025.

من جهته، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن خدمة "الناموس" تتيح للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.