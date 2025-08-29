الإمارات تحصد 16 ميدالية في " الفروسية الإقليمية" للأولمبياد الخاص

العين في 29 أغسطس/ وام/ اختتم فرسان الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في مسابقة الفروسية الإقليمية " العين 2025"، بإحراز 16 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، في قفز الحواجز، والركوب الإنجليزي، والمسار، والسيطرة.

واستضافت منطقة العين المسابقة في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، ونظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم.

وتنافس 40 فارسا وفارسة يمثلون 11 دولة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في 4 رياضات رئيسية للفروسية، هي الترويض، والركوب الإنجليزي، وقفز الحواجز، والمسار والسيطرة.

وفازت اللاعبة مهرة الكعبي بذهبيتين، وفضية، وسلطان الخييلي بذهبيتين، وبرونزية، وزكية المازمي بذهبتين، ودينال إيكانا ياكي بذهبيتين وفضية، ومحمد اليماحي بفضية، وزليخة المنصوري، بفضيتين، وبسمة الغصين بذهبية وبرونزية، وحصد محمد الشامسي المركز الرابع في 3 مسابقات.

وأكد سعادة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نجاح المسابقة في دورتها الأولى، يمثل علامة فارقة في مسيرة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، بترسيخ رياضة الفروسية كإحدى الرياضات الدامجة الأساسية.

وأضاف أن دولة الإمارات، تمتلك سجلاً حافلاً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تعاونها المستدام مع الأولمبياد الخاص الدولي، لتعزيز الرؤية المشتركة لبناء مجتمعات أكثر دمجاً، آملاً تحويل هذه المسابقة إلى منصة سنوية.

من جهته قال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن هذه المسابقة لم تكن مجرد حدث رياضي، بل محطة مهمة في مسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم، واستمراراً لإرث النجاح الكبير في الألعاب العالمية" أبوظبي 2019 "، مشيراً إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة في تمكين الدمج، للاعبين واللاعبات.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين على المستويات المميزة في المسابقة، والروح العالية في المنافسات، مثنيا على جهود الشركاء ودورهم الملموس

في تحويل المسابقة إلى قصة نجاح إقليمية.