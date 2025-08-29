نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية كل من فهد عيسى الحوسني، وعبدالله زين العطاس، وعبدالرحمن صالح المنهالي، وبشرى محمد النجار، وخالد محمد الأنصاري.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.