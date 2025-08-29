جمعية الصحفيين تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 29 أغسطس/وام/ احتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية، بيوم المرأة الإماراتية، في مقرها بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية في مجالات الفكر والإبداع والعمل المؤسسي.

وشاركت في الأمسية كل من هند أحمد شاكر مديرة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، والفنانة التشكيلية خلود الجابري، والشاعرة أسماء الحمادي، حيث تم تسليط الضوء على تجاربهن الإبداعية ومسيرتهن المهنية .

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو محطة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية أنها شريك حقيقي في بناء الوطن، وأن دعم القيادة جعل منها نموذجاً مضيئاً في المنطقة والعالم.

وأضافت أن ما تحقق للمرأة من مكتسبات وإنجازات، يعكس عمق الرؤية الوطنية التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي جعلت تمكين المرأة قضية محورية في مشروع الدولة الحضاري.

وأوضحت حليمة الملا، عضو مجلس ادارة الجمعية رئيسة لجنة الأنشطة والفعاليات، والتي أدارت الحلقة النقاشية، أن احتفال هذا العام يحمل طابعاً خاصاً، كونه يتزامن مع مرور نصف قرن على تأسيس الدولة.

وقالت هند أحمد شاكر، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، إنها شاركت في العديد من اللجان المحلية والدولية، من أبرزها لجنة التوعية والإعلام في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تمثيل الدولة في وفود رسمية ناقشت قضايا ترتبط بالبيئة والنقل والتجارة و أنها حصدت العديد من الجوائز والتكريمات .

أما خلود الجابري، ، فسلطت الضوء على أن الفن يمثل مرآة لرحلة المرأة في المجتمع، ويوثق دورها الريادي في مسيرة الوطن.

وأضافت أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً مميزاً في الساحة الفنية، حيث استطاعت من خلال لوحاتها وأعمالها أن تعكس طموحاتها وتوثق قصص نجاحها، وأن المرأة الإماراتية اليوم تسهم بقوة في المشهد الثقافي والفني محلياً وعالمياً.

وقالت الشاعرة أسماء الحمادي، إن دعم المؤسسات الثقافية الوطنية فتح لها آفاق المشاركة في محافل دولية ، ما عزز حضورها كصوت إماراتي شاب في المشهد الشعري، لافتة .