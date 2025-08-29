ماجد المنصوري: "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" منصة لصون التراث الإنساني

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ أكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة رائدة لتسليط الضوء على جهود الدولة ودورها البارز في صون التراث الإنساني.

وقال معاليه إن جناح نادي صقاري الإمارات في المعرض، الذي تنطلق فعالياته غداً، يعكس رسالة دولة الإمارات في الحفاظ على تراث الأجداد ونقله إلى الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر على تقديم عروض حية وشيقة للصقور والسلوقي، بل يتجاوز ذلك إلى إبراز إنجازات الدولة وإمارة أبوظبي في صون التراث الإنساني، واستعراض الجهود المتواصلة التي بذلها النادي على مدى سنوات طويلة للحفاظ على هذه الموروثات وتعزيز حضورها عالمياً.

ويقدم جناح نادي صقاري الإمارات للزوار تجربة غامرة تجسد جمال التراث الإماراتي وأصالته، من خلال استعراض مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع الرائدة في صون الصقارة والمحافظة على التراث، من أبرزها: مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومركز السلوقي العربي في أبوظبي، ومكتبة حمدان بن زايد للصقارة العالمية، بالإضافة إلى ركن مجلة "الصقار".

كما يسلط الجناح الضوء على جهود الاتحاد الدولي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) الذي يضم ما يقارب 150 نادياً وجمعية معنية بممارسة الصيد بالصقور في 90 دولة، إلى جانب مؤسسة روسكونغرس الروسية، المنظم الرسمي للمنتدى الدولي ليوم الصقور، وكذلك المجلس الدولي للحفاظ على الصيد والحياة البرية (CIC) الذي يضم في عضويته نحو 1900 عضو في 86 دولة.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري أن مشاركة نادي صقاري الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سواء على صعيد الحضور أو التعاون في التنظيم، تأتي تجسيداً لالتزام النادي بصون الصقارة كإرث إنساني عالمي، ونقل معارفها للأجيال الجديدة بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والمتعة.

وأوضح أن جناح النادي يحرص سنوياً على تقديم تجربة متكاملة تتيح للزائر التعرف على قيم الصقارة الإماراتية العربية الأصيلة، هذا الإرث الإنساني الذي أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وتوجه معاليه بخالص الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لمسيرة النادي ومبادراته في الحفاظ على تراث الصقارة ونشره محلياً وعالمياً، مؤكداً أن هذا الدعم مكن النادي من مواصلة رسالته وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.

ويحظى زوار جناح نادي صقاري الإمارات بفرصة استكشاف عروض حية للصقارة تشمل التفاعل المباشر مع الصقور في منطقة مخصصة وآمنة، والتعرّف على تقنيات الصيد التقليدي ومهارات التعامل السليم مع الصقر، كما تتيح منصة مركز السلوقي العربي للزوار التعرف عن قرب على هذا الموروث التاريخي، واستكشاف أسباب مكانته المميزة وخصائصه من سرعة ورشاقة، مع إتاحة فرصة التفاعل المباشر معه.