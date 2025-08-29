عبدالعزيز بن حميد يستقبل بطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن

عجمان في 29 أغسطس/ وام/ استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالديوان الأميري، بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن.

ورحب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ببطل العالم في الشطرنج، مشيداً بما حققه من إنجازات عالمية رسخت مكانته كأحد أبرز أساطير اللعبة في العصر الحديث.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أنّ رياضة الشطرنج تمثل قيمة فكرية وثقافية، بما تحمله من دور مهم في تنمية مهارات التحليل والإبداع، لافتاً إلى أنّها تسهم في صقل العقول، وتمنح الشباب قدرات معرفية كبيرة في التخطيط وحل المشكلات.

وأضاف، أنّ أبطال الرياضة قدوة ملهمة، وتجسد قصص نجاحهم معنى العمل الجاد والإصرار، وهي قيم نحرص على غرسها في مجتمعنا وشبابنا.

وأشار إلى أنّ استضافة أبطال عالميين بحجم ماغنوس كارلسن، يعزز مكانة عجمان على خريطة السياحة الرياضية الدولية، ويبرز مقوماتها كوجهة جاذبة لعشاق الرياضة.

من جانبه، أعرب كارلسن عن إعجابه بالتطور الذي تشهده عجمان، وبما تمتلكه من منشآت رياضية متقدمة وعصرية، داعياً الشباب للاستفادة من هذه البيئة المتميزة لتحقيق طموحاتهم.

يذكر أنّ ماغنوس كارلسن يعد من أساطير لعبة الشطرنج، إذ توّج بعدد من ألقاب بطولات العالم الكلاسيكية والسريعة، ويجسّد نموذجاً للاعب المحترف الذي صنع بصمة في تاريخ الرياضة الفكرية، وترك في كل رقعة شطرنجية حول العالم إنجازاً يحكي مسيرته الاستثنائية.

وحضر اللقاء سليمان الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج سابقاً، وسعادة حمد تريم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان للشطرنج، ومحمد سليمان الفهيم نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة محمد الفهيم القابضة، وسعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسعادة أحمد الرئيسي مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي، وسعادة محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.