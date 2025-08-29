شرطة دبي تحتفي بكوادرها النسائية المتميزة

دبي في 29 أغسطس / وام / شهد سعادة اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، احتفاء قطاع شؤون العمليات بكوادره النسائية، والذي نظمته لجنة "الدانة النسائية" في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، تكريماً لجهود العنصر النسائي ودوره الحيوي في تعزيز الأمن وحماية المجتمع.

وحضر الفعالية سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، إلى جانب مديري الإدارات العامة في القطاع، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد المزروعي، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف ميادين العمل الشرطي، مشيراً إلى أنها أصبحت شريكاً محورياً في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه.

وقال إن شرطة دبي وفرت للمرأة كافة سبل الدعم إيماناً بقدراتها وإمكانياتها، حتى غدت شريكاً فاعلاً في مسيرة التميز والريادة.

وأكدت العميد سميرة عبد الله آل علي، رئيس لجنة "الدانة النسائية" في قطاع شؤون العمليات، وأول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي، أن ما وصلت إليه المرأة اليوم في مختلف تخصصات العمل الشرطي جاء بفضل الدعم الكبير من القيادة العامة للشرطة، التي أولت اهتماماً بتأهيل وتمكين الكوادر النسائية.

وأشارت إلى أن شرطة دبي أتاحت للعناصر النسائية فرص التعليم والتدريب داخل الدولة وخارجها، ما مكنهن من تسخير معارفهن لخدمة الوطن والمجتمع.

واستعرضت الملازم نوف البلوشي، من مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، مسيرتها العلمية التي توجتها بالحصول على درجة الماجستير في هندسة تصميم ومحاكاة أنظمة الدفاع من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، لتكون أول ملتحقة من قطاع الشرطة والأمن في الدولة بهذا التخصص. وأكدت أن إنجازها يعكس حرص شرطة دبي على تأهيل المرأة في المجالات التقنية العسكرية والأمنية، معربة عن فخرها بالانتماء إلى الكوادر النسائية الشرطية.

وتضمن الحفل عرض فيلم قصير تناول إنجازات العنصر النسائي في شرطة دبي بمختلف التخصصات.

وكرم اللواء حارب الشامسي، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي والعميد سميرة آل علي، الكوادر النسائية المتميزة والمتقاعدات، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للقطاع.