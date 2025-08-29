"الإمارات للمحامين والقانونيين" يحتفي بالمرأة الإماراتية

الشارقة في 29 أغسطس / وام / أكد سعادة المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف الميادين، بدءاً من مهنة المحاماة والقضاء وصولاً إلى قطاع الفضاء، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها تشكل مصدر فخر واعتزاز.

جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى المحاميات الإماراتيات، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مساء أمس، في "بيت الحكمة"، تحت عنوان: "الدور الريادي للمرأة المحامية"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من المحاميات الإماراتيات استعرضن تجاربهن في المهنة، مؤكدات على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.