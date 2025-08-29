"سيدات اعمال أم القيوين "يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أم القيوين في 29 أغسطس/ وام/ نظّم مجلس سيدات أعمال أم القيوين، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، ملتقى المرأة الإماراتية الاقتصادي الاجتماعي، وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية "يداً بيد نحتفي بالخمسين".

و أكدت سعادة عائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، في كلمتها، الدور المحوري للمرأة في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن ابنة الإمارات أثبتت حضورها في ميادين الاقتصاد وريادة الأعمال وأسهمت في بناء مجتمع قائم على الابتكار والمسؤولية، وأوضحت أن المجلس يعمل على تمكين سيدات الأعمال من خلال برامج ومبادرات تدعم تطوير مشاريعهن، وتعزز مساهمتهن في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دورهن الاجتماعي كركيزة أساسية في تنمية الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها.

وأكدت فريدة عبدالله العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أثبتت ريادتها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث أصبحت شريكاً محوريا في صياغة مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.

وأضافت أن ما تحقق من إنجازات في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي وفرت للمرأة جميع مقومات النجاح.

كما انعقدت جلسة حوارية بعنوان "استشراف دور المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي"، شاركت فيها سيدة الأعمال ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة وعضو مجلس اتحاد الرياضات الإلكترونية، والدكتورة أمينة الماجد مؤسس ورئيسة جمعية المرأة سند الوطن، ورائدة الأعمال فاطمة الراشد، والإعلامية والكاتبة شيخة محمد الجابري، استعرضن خلالها تجاربهن المتميزة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مسلّطات الضوء على دور المرأة الإماراتية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مكانتها في سوق العمل.

وشهدت الجلسة الثانية عرضاً لنماذج ناجحة للمرأة الإماراتية في أم القيوين، قدّمتها كل من الشيخة جميلة بنت إبراهيم المعلا، والدكتورة شيخة مصبح آل علي، حيث استعرضتا مشاريع ريادية تعكس طموح المرأة وإصرارها على المشاركة الفاعلة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

أما الجلسة الثالثة، فقدمت خلالها نورة الخيال، مساعد مدير التوجيه المهني للطلبة في كلية التقنيات العليا، تجربة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص وريادة الأعمال الحرة، مستعرضة قصصاً ملهمة لطالبات اقتحمن عالم المال والأعمال بثقة، وتمكنّ من مواجهة التحديات بابتكار حلول عملية ساعدت في نجاح مشاريعهن.

وأكدت أن هذه النماذج تجسد الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية في إعداد جيل متمكن من المهارات الريادية والعملية، عبر توفير بيئة تعليمية محفزة وبرامج تدريبية متقدمة تفتح أمام الطالبات آفاقاً واسعة للانخراط بكفاءة في سوق العمل.

وحضر الملتقى سعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي، و سيدات الأعمال و القيادات النسائية في المؤسسات المحلية و الحكومية في الإمارة .

وتم تكريم رعاة الحفل والمتحدثات، إلى جانب القيادات النسائية الإماراتية في الجهات المحلية والاتحادية بالإمارة، تحت معيار التميز أو الأقدمية.