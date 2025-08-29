اتفاقية بين "أبوظبي الإسلامي" والاتحاد النسائي العام

أبوظبي في 29 أغسطس /وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الاتحاد النسائي العام، بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على إنجازات الاتحاد النسائي العام، وتسليط الضوء على مساهماته المتواصلة في دعم التنمية الوطنية والتقدم الاجتماعي.

وبموجب الشراكة، سيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي الرعاية والدعم لعدد من مبادرات وبرامج الاتحاد النسائي العام، وخاصة المعنية بـ"حاميات التراث" في مركز الصناعات التراثية والحرفية التابع للاتحاد النسائي العام.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الاتحاد في تمكين السيدات للعمل في مجالات صون الموروث الشعبي، باعتبارهن شريكات فاعلات في تعزيز ثوابت الهوية الإماراتية وحفظ الذاكرة الحضارية للدولة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعالية خاصة نظمها مصرف أبوظبي الإسلامي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، بحضور نخبة من القيادات والناشطين وأفراد المجتمع، لتكريم إنجازات وطموحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

ووقّع الاتفاقية بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاطمة المحرزي، مدير إدارة الموارد البشرية في الاتحاد النسائي العام.

