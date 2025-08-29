نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية

أبوظبي في 29 يونيو/ وام/ أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، برئاسة حميد عبدالله الهوتي، وعضوية كل من علي خليل الحوسني، وخويطر سعيد الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، ومبارك علي الحمادي، وفاطمة سيف العامري.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.