5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في "مونديال" كوريا الجنوبية للقوس والسهم

الشارقة في 29 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد مشاركة 5 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للرجال والسيدات، والمقررة في كوريا الجنوبية، من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وتتألف القائمة من آمنة يوسف العوضي" القوس المركب"، وحسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، وسيب سنكر مايتي، وسامية مقصود" القوس المحدب"، بينما يضم الكادر الإداري والتدريبي، مطر سالم الراشدي إدارياً، ويونغ شول لي مدرباً، وألينا لابسينا مساعدة للمدرب.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، مشاركة اللاعبين واللاعبات في تدريبات مكثفة في نادي المدام الثقافي الرياضي على مدار يومي السبت والأحد حتى موعد السفر إلى كوريا الجنوبية يوم 3 سبتمبر المقبل.