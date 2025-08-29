الإمارات للدراجات يتوج بالمرحلة السادسة من طواف إسبانيا

مدريد في 29 أغسطس/ وام/ فاز الأسترالي جاي فاين دراج فريق الامارات اكس ار جي بفارق يقارب الدقيقة، بلقب بالمرحلة السادسة من طواف إسبانيا.

واستغل فاين معرفته الجيدة بمسارات السباق الصعبة، لينطلق منفرداً نحو القمة ويقطع خط النهاية وحيداً، محققاً فوزه الثالث في مسيرته، ضمن مراحل الطواف، ومواصلاً تألقه مع فريق الإمارات- اكس ار جي الذي حقق الانتصار رقم 75 هذا الموسم.

جاء الفوز بعد 24 ساعة فقط من فوز الفريق في سباق الزمن للفرق بمدينة فيغيريس.

وساهم زميله فيليكس غروسشارتنر في تعزيز موقع الفريق ضمن المتسابقين الأساسيين في الصعود الأخير، فيما شهدت المرحلة منافسة شرسة بين كبار المتسابقين على لقب الترتيب العام، حيث تمكن جواو ألميدا من تحقيق مركز متقدم.