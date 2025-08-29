وزير العدل يستقبل سفير جمهورية منغوليا

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام / استقبل معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي، سعادة أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الصديقين.

حضراللقاء سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل الوزارة المساعد لقطاع للتعاون الدولي والشؤون القانونية، والمستشار عبد الله المرزوقي مدير إدارة التعاون الدولي بالإنابة.