"بيت الخير"  تشيد وقفها الجديد في الفجيرة

دبي في 29 أغسطس /وام/ شيدت جمعية بيت الخير وقفها الجديد في الفجيرة وبدأت في تأجيره واستثماره لتنفق من عائداته على الأسر المتعففة والأغراض الخيرية التي تسعى إليها في الإمارة من خلال فرعها القائم هناك منذ عام 2000، والذي أنفق حتى الآن ما يزيد عن 263,6 مليون درهم واستفاد منه 56 ألفا و11 أسرة وحالة تستحق العون.

وأقيم وقف الفجيرة الجديد في مدينة محمد بن زايد، على أرض منحة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساحتها 375 مترا مربعا .وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نجاح الجمعية في تشييد ثلاثة أوقاف حديثة ومجزية هي وقف النهدة الثاني في دبي ووقف عجمان ووقف الفجيرة الجديد ليبلغ مجموع أوقاف الجمعية 23 .