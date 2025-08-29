ميداليتان جديدتان لسباحة الإمارات في البطولة العربية بالمغرب

الدار البيضاء في 29 أغسطس/وام/ حقق رحيم طلبة سباح منتخبنا الوطني إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، بعدما توّج بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية المقامة حالياً في المملكة المغربية، ليمنح المنتخب الوطني ذهبية جديدة تؤكد حضوره المميز في المنافسات.

فيما أضافت سباحة المنتخب الوطني أداوريمان أوبارا الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، ليرتفع بذلك رصيد منتخب الإمارات إلى 5 ميداليات ملوّنة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، في إنجاز يعكس تألق السباحة الإماراتية على الساحة العربية.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة ببعثة تضم 10 سباحين وسباحات هم، حسين محمد شوكي، وبطي المنصوري، عيسى الحتاوي، ورحيم طلبة، وعلي الشريف، وغانم السريدي، وحمد العلي، وحمد الشحي، وأداوريمان أوبارا، وميرة الشحي، تحت إشراف الجهازين الفني والإداري، وسط طموحات كبيرة بحصد المزيد من الميداليات وتعزيز مكانة السباحة الإماراتية.