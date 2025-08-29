"عجمان التطوعي" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

عجمان في 29 أغسطس / وام/ نظم فريق عجمان التطوعي ملتقى "إماراتية باقتدار"، بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين في عجمان، وبحضور عدد من القيادات النسائية والمؤسسات المجتمعية الرائدة.

شهد الملتقى الذي أقيم أمس عقد جلسة حوارية بمشاركة مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، و إيمان عبيد السوم،الأمين العام لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، و وفاء الفوره الشامسي، نائب المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأدارت الجلسة الحوارية،الإعلامية جميلة إسماعيل.

وتناول الملتقى، دور المرأة الإماراتية، كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، مستعرضاً قصص نجاحها ومكتسباتها، التي تحققت بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن تمكين المرأة، ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

و أعرب محمد بن دلوان الكتبي رئيس فريق عجمان التطوعي عن اعتزاز و فخر الفريق بتنظيم ملتقى "إماراتية باقتدار"، الذي يترجم مكانة المرأة الإماراتية ودورها الريادي في مختلف المجالات.