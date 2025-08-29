قرعة الدوري الأوروبي.. روما يواجه ليل وبورتو يصطدم بـ"نوتينجهام فورست"

موناكو في 29 أغسطس/وام/ أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم في موناكو قرعة الموسم الجديد من الدوري الأوروبي، والذي يقام بمشاركة 36 فريقا.

وتم تصنيف الأندية المشاركة إلى 4 فئات لتتواجد 9 أندية بكل فئة وأسفرت أبرز مواجهات القرعة عن لقاء فريق روما الإيطالي المتواجد بالتصنيف الأول مع كل من فرق ليل ورينجرز، وفيكتوريا بلزن، وسلتيك وميتيلاند، ونيس وشتوتغارت، وباناثينايكوس.

في حين يلتقي فريق بورتو البرتغالي المتواجد بالتصنيف الأول مع كل من رينجرز وزالتسبورغ، والنجم الأحمر، وفيكتوريا بلزن، ونيس، ونوتينغهام فورست، ومالمو وأوتريخت.

ويلتقي فريق أستون فيلا الإنجليزي بالتصنيف الأول مع كل من زالتسبورغ، وفاينورد، وفنربهتشه، ويانغ بويز، وبازل، وبولونيا، وماكابي، وغو أهد إيغلز.

في حين يواجه فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي والمتواجد في التصنيف الثالث كلا من بورتو، وريال بيتيس، وفرنسفاروشي، وبراغا وميتيلاند وشتورم جراتس، ومالمو، وأوتريخت.

ويلتقي فريق ريال بيتيس الاسباني المتواجد في التصنيف الأول كلا من فرق فاينورد، وليون، وباوك، ونوتينغهام فورست، و لودوغورتس وأوتريخت، وجينك، ودينامو زغرب.

ويواجه ليون الفرنسي المتواجد بالتصنيف الثاني كلا من زالتسبورغ، وريال بيتيس، وباوك وماكابي، وبازل، ويانغ بويز، وغو أهد إيغلز، وأوتريخت.

وتقام مباريات مرحلة الدوري من 8 جولات، إذ تلعب الجولة الأولى يومي 24 و25 سبتمبر المقبل، وتختتم المرحلة بالجولة الثامنة يوم 29 يناير من العام المقبل.

أما الأدوار الإقصائية، فتنطلق بملحق التصفيات في 19 و26 فبراير 2026 على أن تُقام المباراة النهائية في 20 مايو من العام المقبل على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول التركية.