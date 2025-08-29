69 قتيلا و 100 مفقود إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

نواكشوط في 29 أغسطس /وام/ انتُشلت 69 جثة على الأقل، وما زال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، وذلك بعد أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا.

وقال مسؤول في خفر السواحل الموريتاني، في تصريح اليوم، إن القارب الذي كان يقل 160 شخصاً انقلب ليل الثلاثاء/الأربعاء قبالة سواحل "امحيجرات"، البعيدة نحو 80 كيلومتراً شمال العاصمة نواكشوط.

وأشار المسؤول الموريتاني إلى أن القارب غادر غامبيا قبل أسبوع، وعلى متنه سنغاليون وغامبيون، وعندما رأى مهاجرون على متنه أضواء بلدة على ساحل موريتانيا، على بُعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي نواكشوط، تحرّكوا إلى جانب واحد ما أدى إلى انقلاب القارب.

-خلا-