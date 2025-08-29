اليابان تعتزم استثمار 68 مليار دولار في الهند

طوكيو في 29 أغسطس /وام/ تعهدت اليابان استثمار 68 مليار دولار في الهند ،خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى طوكيو .

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في تصريحات صحفية اليوم ،إن سوق الهند الضخمة واعدة إلى حد أن الاستفادة من ديناميتها تساعد في تعزيز نمو الاقتصاد الياباني.

وأعلن إيشيبا أن اليابان سترفع استثماراتها في الهند إلى 10 تريليون ين "68 مليار دولار" وستطلق مبادرة تعاون تركز على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه أكد مودي أن الهند واليابان ملتزمتان تماما أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وسلمية ومزدهرة وتحترم القواعد.

و قال مودي خلال مشاركته بمنتدى اقتصادي في طوكيو إن الهند واليابان ستشكلان" القرن الآسيوي"، بحيث تكون الهند نقطة انطلاق للشركات اليابانية إلى دول الجنوب.

