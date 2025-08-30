عونك يا وطن" يطلق مبادرة توزيع الحقائب المدرسية

العين في 30 أغسطس /وام/ أطلق فريق "عونك يا وطن" التطوعي، مبادرته السنوية الخاصة بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار برامجه المجتمعية الهادفة إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ودعم مسيرة التعليم في الدولة.

وقام الفريق بتوزيع مئات الحقائب المدرسية المجهزة بالقرطاسية والأدوات التعليمية على عدد من مدارس الدولة، لتصل إلى أيدي الطلبة المستحقين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أسرهم، وتحفيزهم على استقبال عامهم الدراسي بروح إيجابية واندفاع نحو التفوق.

وقالت الدكتورة سلام القاسم، منسقة الفريق، إن هذه المبادرة تأتي امتداداً لجهود "عونك يا وطن" في إطلاق مبادرات إنسانية ومجتمعية مستمرة على مدار العام، تُجسّد القيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات في البذل والعطاء.