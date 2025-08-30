بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ..ديوكوفيتش وألكاراز وسابالينكا وريباكينا إلى دور الـ16

نيويورك في 30 أغسطس/ وام/ واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، تألقه في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه اليوم على ملعب آرثر آش على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات لمجموعة 6-4، و6-7، و6-2، و6-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة ليتأهل إلى دور الـ16 ليلتقي في الدور المقبل مع الألماني يان لينارد شتروف.

وتأهل إلى الدور نفسه اليوم الأمريكي تايلور فريتز المصنف الرابع بعد فوزه على السويسري جيروم كيم بثلاث مجموعات لمجموعة 6-7، و7-6، و6-4، و6-4.

كانت منافسات أمس قد شهدت فوز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على الإيطالي لوتشانو داريري بثلاث مجموعات دون مقابل 6-2، و6-4، و6-0.

ويلتقي ألكاراز مع الفرنسي أرتور ريندركنيش المتأهل إثر فوزه على مواطنه بنجامين بونزي بثلاث مجموعات لمجموعة 4-6 و6-3 و6-3 و6-2.

وعلى صعيد أبرز منافسات السيدات واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى وحاملة اللقب تألقها في البطولة بعد فوزها على الكندية ليلى آني فرنانديز 6-3، و7-6 لتواجه في الدور المقبل الإسبانية كريستينا بوكشا.

وبلغت الأمريكية جيسيكا بيجولا دور الـ16 أيضا بعد فوزها السهل على الروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين 6-1، و7-5، لتواجه في الدور المقبل مواطنتها آن لي.

وفازت الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة التاسعة على البريطانية إيما رادوكانو بمجموعتين 6-1 و6-2 لتتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في مشوارها، وتواجه البولندية ماريكتا فوندروسوفا في الدور المقبل.

فيما ودعت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الخامسة منافسات البطولة إثر خسارتها من الأميركية تايلور تاونسند 5-7، 2-6.