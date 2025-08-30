"ثقافة الشارقة" تنظم الدورة الرابعة من ملتقى الشعر العربي في ساحل العاج

أبيدجان في 30 أغسطس / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة احتضنت جمهورية ساحل العاج الدورة الرابعة من فعاليات ملتقى الشعر العربي في العاصمة أبيدجان بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة وبمشاركة 10 شعراء.

تأتي ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تسعى إلى مد جسر التواصل للغة العربية ونشرها في كافة أنحاء العالم كما تسعى إلى غرس اللغة وحب الكلمة ومنح الفرص الواعدة لإبراز المواهب الشعرية.

حضر الملتقى د. كوناتي هارون رئيس جامعة افريقيا الإسلامية و د.ديابي موسى عميد كلية اللغة العربية في جامعة الفرقان الإسلامية وعدد من الدبلوماسيين والشعراء والباحثين والأكاديميين والأدباء والمثقفين ومحبي الكلمة والشعر العربي.

وأثنى د.بامبا إسياكا منسق عام الملتقى على دعم صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه البالغ للغة العربية للعالم عموماً وفي افريقا خصوصاً حيث تشهد القارة حالياً حراكاً عالمياً وثقافياً وأدبياً في تسع دول حاليا تحت سقف الملتقيات الشعرية في دورتها الرابعة حيث تمثل هذه الملتقيات نقاط انطلاق لشعراء يعتلون منابر الشعر لإبراز مواهبهم من مختف أنحاء البلاد.

وأضاف أن هذا الملتقى لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم التخطيط الدقيق والمتابعة المستمرة من دائرة الثقافة لحكومة الشارقة فقد تعلمنا منهم جودة التنظيم ورغبة التطوير المستمر للملقتى فلهم خير الجزاء الأوفى.

من جانبه أشاد د. ديابي موسى عميد كلية اللغة العربية في جامعة الفرقان الإسلامية في ساحل العاج بالملتقى الذي جمعنا على محبة الكلمة وسحر البيان فاللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتعبير بل هي أوتارُ القلب وصدى التاريخ حين يُروى ففي قلب هذه اللغة يسكن الشعر و ديوان العرب وأعذب ما نُطق به لسان وأرقى ما سطر به وجدان . إنه الفن الذي استطاع أن يعبّر عن الإنسان في كل حالاته.

وعبرت قراءات المشاركين في الملتقى عن أشجانهم وأفكارهم فالشعر مرآة الفكر ولسان المشاعر فبه يعبر الشاعر عن ذاته ومشاعره الوجدانية وكل مايتغنى في خاطره من ذكريات واشتياق وحنين يلامس فيها قلوب متذوقي الشعر ومحبيه.