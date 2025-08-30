"مكتبات الشارقة" تنظم أمسية "أغاني البحر والشعر" بواجهة كلباء المائية

الشارقة في 30 أغسطس /وام/ جمعت مكتبات الشارقة العامة الليلة الماضية في إطار احتفالاتها بمرور مائة عام على تأسيسها وفي "واجهة كلباء" نخبة من الشعراء والمثقفين والأكاديميين في أمسية حملت عنوان "أغاني البحر والشعر" بالتعاون مع بيت الشعر في دائرة الثقافة احتفاءً بذاكرة المكان وعمق ارتباط أهل الإمارات بالبحر والشعر بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمثقفين.

شهدت الأمسية برنامجاً متنوعاً ضم جلسة نقاشية حول النقد والبلاغة ولغة التراث في الشعر العربي الفصيح بمشاركة الشاعرين عبدالله الهدية وطلال سالم الصابري إلى جانب إلقاء قصائد شعرية أضاءت على جماليات القصيدة الإماراتية والعربية وعرض فني للأغاني البحرية والشعر البحري قدّمته جمعية الصيادين في كلباء مع تنظيم معرض مقتنيات خاصة بالبحر والصيد أبرز عمق ارتباط المجتمع المحلي بتراث البحر وحكاياته.

وأكد الشاعر عبدالله الهدية خلال الجلسة أنّه يعتبر نفسه صاحب رسالة يحمل مشروعاً إبداعياً ومعرفياً يفتح له أبواب الماضي والحاضر والمستقبل معاً ليعيش التجربة بما تتيحه له الرؤية والوعي موضحاً أن الكمّ المعرفي الهائل في هذا الزمن قد لا يترك للإنسان فرصة لالتقاط أنفاسه غير أنّ صاحب الرسالة قادر على التعبير عنها في أي وقت اليوم أو غداً.

بدوره أشار الشاعر طلال سالم الصابري إلى أن هذا العصر يتسم بسرعة الإيقاع حيث تكاد اللحظة تفلت من بين أيدينا فيما نحاول اقتناصها وسط تشتيت هائل تفرضه التطبيقات والحوارات المتعددة التي تحاصر الإنسان في كل اتجاه مؤكداً أن الشعر بطبيعته يقوم على اختزال المعاني والتكثيف الدلالي وهو ما يتطلب من المتلقي التمهّل والوقوف طويلاً عند النص لاكتشاف مراميه العميقة.

وتجلّت خلال الأمسية قصائد شعرية أضفت على الأجواء بُعداً وجدانياً رفيعاً حيث أنشد الشاعر عبدالله الهدية قصيدة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ألقى الشاعر طلال سالم الصابري قصيدة جسّد فيها علاقة الكلمة بالوجدان.

تأتي هذه الأمسية ضمن المحور الثالث من محاور احتفالات مكتبات الشارقة العامة بمرور مائة عام على تأسيسها وهو محور "آفاق الأدباء والشعراء" الذي يهدف إلى إبراز جماليات الشعر العربي في إمارة الشارقة عبر جلسة نقاشية حول النقد والبلاغة ولغة التراث في الشعر العربي الفصيح تجمع بين قراءات نقدية تمتد من الماضي إلى الحاضر.