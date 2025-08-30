"نادي صقاري الإمارات" يكرس حضور السلوقي العربي بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 30 أغسطس/ وام/ يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة لتعزيز حضور السلوقي العربي ، وتعريف الناشئة بقيم الوفاء والشجاعة المُرتبطة بالسلوقي، وسبل الحفاظ على السلالات الأصيلة ورعايتها بالشكل الأمثل.

وينظم نادي صقاري الإمارات خلال المعرض نسخة جديدة من مسابقة جمال السلوقي العربي في إطار حرصه على إبراز مكانة السلوقي العربي العريقة، التي شكلت جزءاً أصيلاً من تراث الصيد في المنطقة.

وحرص مركز السلوقي العربي منذ تأسيسه على الحفاظ على سلالات السلوقي العربي عبر برامج الإكثار والرعاية والتدريب المتخصصة، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بصون تراثها الثقافي غير المادي وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

تقتصر المُشاركة في المُسابقة على الراغبين في التنافس على السلوقي العربي فقط، على أن يكون السلوقي المُشارك لائقاً من الناحية الصحية، مع ضرورة إبراز شهادة تطعيم سارية المفعول، ووجود شريحة إلكترونية تعريفية.

تتوزع المُنافسة على أربع فئات رئيسية هي شوط "الذكور من نوع الحص"، شوط "الذكور من نوع الأريش"، شوط "الإناث من نوع الحص"، وشوط "الإناث من نوع الأريش".

وتقام فعاليات المسابقة يوم 6 سبتمبر المقبل في ساحة العروض بالمعرض في ظل معايير تقييم وآلية تحكيم تضم عدّة عناصر أساسية هي السلالة، السلوك، المظهر العام، ومهارات الصيد.

تعد مسابقة جمال السلوقي مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالسلالات الأصيلة للسلوقي وتتميز بتركيزها على شخصية السلوقي ومهاراته وردود فعله واستجابته الحسّية إلى جانب مظهره الخارجي.

يذكر أنه مع إشهار نادي صقاري الإمارات عام 2001، تمّ إنشاء مركز السلوقي العربي في أبوظبي كأول مركز متخصص من نوعه في الخليج والشرق الأوسط.

يهدف المركز إلى إحياء رياضة الصيد بالسلوقي، والحفاظ على السلالات الأصيلة، وتقديم المعرفة اللازمة لمُربي السلوقي والمهتمين بطرق رعايتها وتدريبها والعناية الصحية بها.

ويتولى المركز مهمة إكثار السلوقي وتسجيل المواليد، وإصدار شهادات النسب وجوازات السفر لها، إلى جانب تركيب الشرائح التعريفية وتنظيم ترتيبات التنقل والسفر وفق القوانين المُعتمدة.