وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة

دبي في 30 أغسطس/ وام/ أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة سعادة نورة حسن محمد إسماعيل الجسمي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: سالم خميس المزروعي، وناصر خميس المري، وحسين محمد الأميري، وهيثم عبدالرحمن الخاجة، وأسماء سعيد خذيل، وعلياء محمد الصافي، ومحمد حمد لوتاه، وعارف نظام بهالدار.

وأكدت وزارة الرياضة أن هذا التشكيل الجديد يأتي في إطار مسار التحديث المؤسسي الذي تتبناه حالياً، حيث تم اعتماد إشراك القطاع الخاص كخطوة نوعية تهدف إلى تنويع الخبرات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير الرياضة الإماراتية.

وفي هذا السياق تم تعيين السيد محمد حمد علي لوتاه من شركة حمد لوتاه، والسيد عارف نظام بهالدار من شركة دانوب كأعضاء في مجلس الإدارة، في تجربة فريدة من نوعها لدعم الحوكمة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وتوجهت سعادة نورة الجسمي بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على ثقته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل مسؤولية كبيرة وحافزًا لمضاعفة الجهود من أجل تطوير رياضة الريشة الطائرة وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعربت عن تقديرها لسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الوزارة، على دعمهما المتواصل وتعاونهما المثمر في خدمة الرياضة الإماراتية، مشيدة بجهود أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين أسهموا في نشر اللعبة وتشكيل منتخب وطني قوي وتنظيم واستضافة بطولات محلية ودولية جعلت من الإمارات محط أنظار العالم في لعبة الريشة الطائرة.

وأضافت أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في المجال الرياضي، من خلال تبني أفضل الممارسات في الخطط والبرامج المستقبلية، وتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.