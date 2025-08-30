هيئة الشارقة للثروة السمكية تشارك في مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري

الشارقة في 30 أغسطس / وام / تشارك هيئة الشارقة للثروة السمكية للعام الثالث على التوالي في فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية دبا الحصن وسط حضور واسع من الزوار وأهالي المنطقة المهتمين بالتراث البحري والاستدامة البيئية.

وقدمت الهيئة من خلال جناحها مجموعة من الإحصائيات الحديثة حول واقع الثروة السمكية في إمارة الشارقة إلى جانب استعراض مشاريعها ومبادراتها البيئية والتنموية الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المخزون السمكي كما سلطت الضوء على جهودها في دعم الصيادين المواطنين بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الخمس لصيادي الأسماك بما يسهم في تعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد البحري المحلي.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن المشاركة في المهرجان تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حماية الثروة السمكية وتطوير منظومة الصيد المحلي مشيرا إلى الحرص على تقديم الدعم الكامل للصيادين المواطنين وتعزيز دور الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك وتكثيف الرقابة على الأسواق السمكية ومواسم الصيد بما يساهم في حماية الموارد البحرية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مثالية للتعريف بالمبادرات النوعية وتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها في مراقبة وتنظيم الأسواق السمكية وضبط مواسم الصيد بما يضمن حماية الموروث البحري وصون الثروات الطبيعية تحقيقاً للتوازن بين الاستغلال المستدام والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.