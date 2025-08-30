منتخب الدراجات يختتم مشواره في آسيوية المضمار بالحصول على 6 ميداليات

بانكوك في 30 أغسطس/ وام/ اختتم منتخب الإمارات مشاركته اليوم في بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالحصول على 6 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، ليحقق المنتخب أفضل حصيلة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، في إنجاز يُعد محطة مضيئة لرياضة الدراجات الإماراتية.

وتألق النجم محمد المطيوعي بتتويجه بذهبيتين، الأولى في سباقات الأومنيوم والثانية في المطاردة الفردية.

كما أضاف زميله أحمد المنصوري الميدالية الفضية في منافسات الأومنيوم بعد أداء بطولي حتى الأمتار الأخيرة فيما أحرز يوسف أميري ذهبية سباق المطاردة الفردية وفضية سباق النقاط، ليمنح المنتخب دفعة إضافية من الإنجازات الفردية المميزة.

كما أحرز المنتخب فضية سباق المطاردة الفرقية، ليكمل حصيلة الميداليات القارية بـ 6 ميداليات ملونة.