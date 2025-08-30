"دبي مولاثون" يجمع كبار المواطنين في مبادرة رياضية تعزز أنماط الحياة الصحية

دبي في 30 أغسطس/ وام/ شارك عدد من كبار المواطنين في مبادرة "دبي مولاثون" التي نظتمها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك في أجواء رياضية وصحية مفعمة بالحيوية.

تأتي هذه المبادرة المجتمعية، التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وشمل البرنامج تدريبات ومسيرة المشي ، التي شارك فيها كبار المواطنين إلى جانب المتطوعين وأبناء المجتمع، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 400 شخص من جميع الأعمار والعديد من الجنسيات وسط أجواء من البهجة والروح الإيجابية.

وأكدت نسرين علي بن درويش عضوة مجلس ادارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين رئيسة مجلس الادارة فرع دبي أن هذه المشاركة الكبيرة من كبار المواطنين تعكس وعيهم بأهمية النشاط البدني.

وأضافت أن الجمعية حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في إسعاد كبار المواطنين ودمجهم في الفعاليات المجتمعية بما يعزز من جودة حياتهم، ويعزز أسلوب الحياة الصحية.

