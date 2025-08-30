منتخب الإمارات للسباحة يرفع رصيده إلى 7 ميداليات في البطولة العربية بالمغرب

الدار البيضاء في 30 أغسطس / وام / واصل منتخب الإمارات للسباحة تألقه في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، رافعاً رصيده إلى 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة.

وشهدت منافسات اليوم إحراز السباح حسين شوقي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة (فئة الشباب 17-18 سنة) بزمن 22.88 ثانية، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة، ليضيفها إلى ذهبيته السابقة في سباق 50 متر فراشة تحت 18 سنة.

كما أحرزت السباحة أدورا أوبارا الميدالية الفضية في سباق 50 متر حرة (17-18 سنة) بزمن 27.74 ثانية، لتضيفها إلى برونزيتها السابقة في سباق 100 متر حرة.

وكان المنتخب قد حقق في الأيام الماضية ذهبية سباق 800 متر حرة، وفضية سباق 200 متر حرة تحت 18 سنة، عن طريق رحيم طلبه، إضافة إلى فضية سباق التتابع 4×100 متر حرة مختلط، ليرتفع إجمالي رصيده إلى 7 ميداليات تعكس المستوى المتميز للسباحين الإماراتيين وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج العربية والدولية.