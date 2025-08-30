مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الإنجليزي

مانشستر في 30 أغسطس/ وام / حقق مانشستر يونايتد أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على بيرنلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز تشيلسي على فولهام بهدفين دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما بقي رصيد فولهام عند نقطتين.

كما ألحق بورنموث الخسارة الأولى بتوتنهام هوتسبير وتغلب عليه 1-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وهو نفس رصيد توتنهام، في حين فاز إيفرتون على وولفرهامبتون 3-2، وتغلب سندرلاند على برينتفورد 2-1.