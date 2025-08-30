اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تدعو أمريكا إلى التراجع عن قرار عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول

الرياض في 30 أغسطس / وام / دعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بشأن غزة، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعربت اللجنة، في بيان لها اليوم، عن أسفها العميق إزاء قرار الخارجية الأمريكية، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الإستراتيجي.

وحذرت من أن إضعاف السلطة الفلسطينية في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني سيقوض جهود السلام ويديم الصراع.

- خلا -