"ثقافة الشارقة" تعلن برنامجها السنوي للمهرجانات والملتقيات الدائمة

الشارقة في 31 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة، برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي يمتد من سبتمبر المقبل حتى أغسطس 2026، ويتضمن أكثر من 40 مهرجاناً وملتقىً على المستويات المحلية والعربية والعالمية في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الشارقة الريادي في الحراك الثقافي والفكري والإبداعي المتنوع.

وقال سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس الدائرة، إن تنظيم أكثر من 40 مهرجاناً وملتقى على المستويات المحلية والعربية والدولية يعد تجسيداً للزخم الثقافي والمعرفي والإبداعي الذي تنتهجه الشارقة، ويعكس توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إدامة التفعيل الثقافي وتسخير الجهود لجعل الثقافة والفنون والإبداع ركائز أساسية في الحياة العامة لتصبح خطاباً حضارياً عالمياً بين الشعوب.

وأضاف أن الفعاليات الثقافية المتنوعة ضمن البرنامج تسهم في بناء بيئة ثقافية متميزة تتيح للمثقفين العرب تقديم إبداعاتهم والمشاركة المستمرة في المهرجانات والأمسيات والندوات والعروض المسرحية، لافتا إلى أن دائرة الثقافة تقدم في إطار البرنامج جوائز في الأجناس الأدبية المختلفة تشجيعاً للمبدعين كما تمنح تكريمات للقامات الثقافية البارزة اعترافاً بدورهم في إثراء المشهد الثقافي.

وتبدأ أولى فعاليات دائرة الثقافة من ملتقى الشارقة للسرد في التاسع من سبتمبر المقبل؛ إذ سيحلّ في جمهورية مصر العربية كمحطة عربية جديدة للدورة الحادية والعشرين، يعقبه انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الثانية عشرة.

ويشهد أكتوبر المقبل، انطلاق الدورة السابعة من مهرجان مراكش للشعر المغربي وتدشين الدورة السابعة من مهرجان كلباء الثقافي، في حين يحتفي مهرجان المفرق للشعر العربي باطلاق دورته العاشرة.

ويحفل نوفمبر التالي بمهرجان الفنون الإسلامية في دورته الجديدة (26) تحت شعار "سراج"، في حين سيكون الجمهور المصري على موعد مع مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته العاشرة.

ويحمل شهر ديسمبر 2025 العديد من الفعاليات، تبدأ من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي في دورتها الـ6، يليها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته التاسعة، واحتفاء بيت الشعر في الشارقة باليوم العالمي للغة العربية، ثم مهرجان القيروان للشعر العربي في دورته العاشرة، ومهرجانا خورفكان الثقافي "5"، والشارقة للمسرح الكشفي في دورته الـ13.

ويستهل العام الجديد 2026 الفعاليات بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ22، على أن يشهد يناير النسخة الـ24 من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في تونس، ومهرجان خورفكان المسرحي في دورته الحادية عشرة.

وتتواصل الفعاليات الثقافية، حيث سيتم في فبراير 2026 تنظيم مهرجان الشارقة للشعر النبطي بدورته الـ20، وأيام وادي الحلو للشلة الشعبية في دورتها التاسعة، ومهرجان نواكشوط للشعر العربي في دورته الحادية عشرة.

ويبدأ مارس بالاحتفاء اليوم العالمي للشعر في بيت الشعر وتنظيم أيام الشارقة المسرحية في دورتها الخامسة والثلاثين، وتُختتم فعاليات الشهر بتكريم مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة لعام 2025.

وسيواصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في أبريل المقبل جولاته العربية، حيث يحل في دورته الخامسة والعشرين في مصر، فيما يكمل تنقله نحو الأردن لتنظيم الدورة السادسة والعشرين، كما سيشهد الشهر ذاته تنظيم ورشة فن العروض في بيت الشعر ومهرجان دبا الحصن الثقافي الخامس، فيما تحتفي الشارقة في الشهر نفسه أيضاً بالفائزين في الدورة التاسعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) التي ستقام في قصر الثقافة.

ويشهد شهر مايو، انطلاق خمس فعاليات هي: مهرجان تطوان للشعراء المغاربة في دورته السابعة، ومعرض نتاج دورات مركز الشارقة للخط، والدورة الـ13 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي على مرحلتين (التمهيدية والختامية)، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته التاسعة.

وفي يونيو يحل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته السابعة والعشرين في المغرب وفي دورته الثامنة والعشرين في موريتانيا.

وفي يوليو تدشن ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا الدورة الخامسة في كل من تشاد وغينيا وبنين وساحل العاج، على أن تستكمل جولتها في أغسطس في دول السنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان.

كما سيتم تنظيم دورة عناصر العرض المسرحي في دورتها الـ13 في المركز الثقافي في كلباء في أغسطس 2026.