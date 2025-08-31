لاعبو الجوجيتسو: طموحاتنا بلا حدود في البطولات القارية والعالمية

دبي في 31 أغسطس/ وام / شكّلت منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي انطلقت أمس، منصة مثالية، استعرض فيها اللاعبون المشاركون تطلعاتهم نحو اعتلاء منصات التتويج، مؤكدين أن شغفهم باللعبة وطموحاتهم المستقبلية تحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق أبرز الإنجازات على المستويات القارية والعالمية.

ويؤكد اللاعب جابر علي الأنصاري من نادي شباب الأهلي أن بدايته مع الجوجيتسو جاءت بدافع اللعب مع أشقائه في المنزل، لتتحول مع تشجيع أسرته إلى جزء أساسي من حياته، مؤكداً أن هدفه هو الوصول إلى البطولات ورفع اسم الدولة عالياً.

ومن نادي الوحدة، عبّر اللاعب عمر السويدي (وزن 56 كجم) عن اعتزازه بالمشاركة في البطولة وسط مستويات قوية من مختلف الأندية، مشيراً إلى أن حماسه للتحديات قاده لاختيار الجوجيتسو، وأن طموحه الأكبر هو نيل الحزام الأسود والتتويج ببطولة العالم.

وفي السياق ذاته، وصف زميله سالم لحمود مشاركته الرابعة في البطولة بأنها فرصة مميزة لاكتساب خبرات جديدة من خلال الاحتكاك بمنافسين من مستويات عالية، مؤكداً أن حلمه هو أن يصبح بطلاً عالمياً أكثر من مرة، وأن يجوب العالم من خلال مشاركاته في اللعبة.

أما اللاعب آدم يديكوف من نادي العين (وزن 94 كجم) فأكد أن هدفه الحالي هو إحراز اللقب في فئته ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، مشدداً على رغبته في مواصلة مشواره الرياضي حتى بلوغ المستويات العالمية.

من جانبه، أعرب حمدان مبارك الظاهري من نادي بني ياس (وزن 66 كجم) عن اعتزازه بالمشاركة الثالثة له هذا العام، مثمناً الدعم الكبير الذي يحظى به من إدارة النادي وأجهزته الفنية، مؤكداً أن الهدف المشترك له ولزملائه هو التتويج بالمركز الأول.