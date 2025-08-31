أردوغان وشي جين بينغ يبحثان في شنغهاي ملفات غزة وأوكرانيا وسوريا وتعزيز التجارة

تيانجين في 31 أغسطس/ وام / بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والصيني شي جين بينغ، اليوم على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد يومي 1 و2 سبتمبر المقبل في تيانجين الصينية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الخطوات المشتركة الرامية إلى نهضة سوريا.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان أكد لنظيره الصيني أهمية اتخاذ خطوات مشتركة لمواءمة مبادرة "الممر الأوسط" مع مبادرة "الحزام والطريق".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة دعم التجارة الثنائية بالاستثمارات من أجل جعلها متوازنة ومستدامة، مشيرا إلى أن مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والصحة والسياحة تحمل إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات التركية الصينية.

جدير بالذكر أن "شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو 2023، بينما تحظى أفغانستان ومنغوليا بصفة مراقب.

وتضم المنظمة أيضا 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: الإمارات وتركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والسعودية وسريلانكا.

