تأهل مينور وبوبليك إلى دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 31 أغسطس / وام / أسفرت المواجهات الختامية من منافسات الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، عن تأهل الاسترالي اليكس دي مينور المصنف الثامن إلى دور الـ16 بعد تغلبه اليوم على الألماني دانييل التماير بثلاث مجموعات لمجموعة 6-7، و6-3، و6-4، و2-0 إذ انسحب الأخير بسبب الاصابة.

كما تأهل الكندي فيلكس أوجر الياسيم المصنف 25 بعد فوزه على الألماني الكسندر زفيريف الثالث عالميا بثلاث مجموعات لمجموعة 4-6، و7-6، و6-4، و6-4.

وتأهل أيضا الكازاخستاني الكسندر بوبليك المصنف 23، بعد فوزه على الأمريكي تومي بول المصنف 14 بثلاث مجموعات لمجموعتين 7-6، و6-7، و 6-3، و6-7، و6-1.

وشهدت أبرز منافسات أمس تأهل جانيك سينر حامل اللقب والمصنف أول عالميا إلى دور الـ16 بعد تغلبه على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات لمجموعة 5-7 و6-4 و6-3 و6-3.

ويواجه سينر في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الفائز على الأميركي تومي بول.

وعلى صعيد السيدات، بلغت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة الثانية دور الـ16 بعد تغلبها على الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين دون مقابل 7-6، و6-4.

كما تأهلت إلى الدور نفسه البرازيلية بياتريس حداد مايا بعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين 6-1، و6-1، وكذلك الأمريكية أماندا أنيسيموفا الثامنة بعد فوزها على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين لمجموعة 6-4، و4-6، و6-2.