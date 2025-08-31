الكويت تستضيف غدا الاجتماع الوزاري الخليجي الـ165 واللقاء الثاني مع اليابان

الكويت في 31 أغسطس / وام / ينعقد غدا بدولة الكويت الاجتماع الوزاري الـ165 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث ملفات إستراتيجية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأعلن معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، سيركز على المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، ويبحث الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

وعقب الاجتماع الخليجي، سيعقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان برئاسة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، حيث أكد البديوي أن الاجتماع يناقش خطة العمل المشترك بين الجانبين إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

- خلا -