حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 63,459 شهيدا و160,256 مصابا

غزة في 31 أغسطس/ وام / أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 63,459 شهيدا و160,256 مصابا، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، وصلت جثامين 88 شهيدا و421 مصابا إلى مستشفيات القطاع، التي سجلت أيضا 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع إلى 339 شخصا، بينهم 124 طفلا.

وفي أحدث المجازر الميدانية، استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أم فلسطينية وأطفالها الثلاثة في منزلهم شمال القطاع، واستشهاد فلسطيني قرب مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس، بالإضافة إلى ارتقاء شهداء وجرحى في قصف استهدف خيمة للنازحين بالنصيرات.

وأكدت المصادر أن 30 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم، بينهم 16 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" الذين تم تسجيلهم في المستشفيات إلى 2,248 شهيدا.

